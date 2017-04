Kid Vinil é transferido de MG para SP em coma induzido

Kid Vinil, cantor e produtor musical foi transferido hoje (18/04) no início da tarde de Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais, para a cidade de São Paulo, de acordo com a produção do artista. O músico foi internado no domingo (16/04), após passar mal durante um show, e está em coma induzido.

O cantor participava de um projeto com outros cantores dos anos 1980, como Kiko Zambianchi e Ritchie, neste sábado em um clube de Conselheiro Lafaiete. O produtor do artista informou que ele foi o primeiro a se apresentar e, depois de sair do palco, começou a passar mal e foi atendido por uma enfermeira no clube. Socorrido pelo Samu e levado para o Hospital e Maternidade São José.

A produção de Kid Vinil, informou que a transferência para o Hospital da Luz, na capital paulista, é feita por um helicóptero equipado com uma UTI particular, já que o estado de saúde do músico é grave. Ele deixou a cidade mineira por volta das 13h e, segundo a produção do músico, por volta das 14h40, ele ainda não havia chegado à capital paulista.

O produtor Marcio de Souza disse, na segunda-feira (17), que já havia retornado para São Paulo e que um irmão de Kid Vinil o acompanhava na cidade mineira. O produtor agradeceu a todos os envolvidos no socorro do artista e afirmou que espera a melhora dele para que possam retornar a Conselheiro Lafaiete e terminar o show.

A produção também informou que o músico é diabético e sofreu uma parada cardíaca. A família do cantor, que não é casado e não tem filhos, conversou com um neurologista e está esperançosa em relação à recuperação de Kid Vinil.

