Kit escolar será entregue com atraso admite Prefeitura

Prefeitura de Campo Grande, embora alegando um esforço vigoroso para escapar de falha municipal fato que ocorreu em 2013. Contudo o mesmo fato pode ocorrer na entrega de materiais escolares e os uniformes dos cerca de 100 mil alunos da rede municipal, cujas aulas começam no dia 6 de fevereiro.

O motivo da demora é o mesmo enfrentado pelas gestões passadas: complicações no processo licitatório que define as empresas fornecedoras. A concorrência foi suspensa um dia antes do anúncio das empresas vencedoras, marcada para ao dia 28 de dezembro do ano passado.

Discórdias acerca das normas licitatórias provocaram o cancelamento, despachado tanto pela prefeitura, quanto pelo Tribunal de Contas do Estado, o TCE-MS.

Antônio Lacerda, Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais, relatou que a Prefeitura deflagrou o que chamou de uma “operação de guerra” para garantir a distribuição dos materiais escolares, contudo, admitiu o atraso. No ano passado, a gestão de 2016 conclui a distribuição dos materiais escolares em agosto, no segundo semestre.

“Estamos buscando alternativas práticas, rápidas, eu, particularmente acho que vamos conseguir. Mas, a concorrência foi suspensa para análise e isso gera incerteza no cumprimento do prazo”, disse Lacerda. Na gestão ainda do ex-prefeito Alcides Bernal (PP), o motivo do atraso ocorreu porque algumas empresas da concorrência discordaram das normas aplicadas na disputa.

O secretário informou também que a prefeitura pode anular a licitação em curso, suspensa, e promover outra concorrência. Neste caso, a demora na entrega dos materiais aos alunos seria quase certa, dado o trâmite da disputa, que demanda tempo, um, dois, até três meses.

Segundo Lacerda, o município pensa em meios para encurtar o prazo, ou seja, adquirir os kits e uniformes por outros mecanismos, caso promova nova licitação.

Antônio Lacerda revelou ainda que o município pode reduzir a quantidade de materiais escolares neste início de ano. “Enfrentamos dificuldades financeiras, enxugamento tanto interno como externo, por isso há essa possibilidade”, afirmou o secretário.

