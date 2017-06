Kombi cai em córrego após ser fechada por camionete

Aconteceu agora em plena hora do almoço em Campo Grande um acidente de trânsito que acabou com uma Kombi dentro do córrego.

O acidente aconteceu na Rua Nélio Martins Coelho com a Rua Luís Alexandre de Oliveira, próximo a um shopping.

De acordo com o motorista da Kombi Robson Aparecido Hilário, de 46 anos, funcionário de da empresa Cirumed, ele vinha pela faixa do meio para entrar na Avenida Afonso Pena quando o motorista da camionete teria jogado o veículo contra ele. Com isso, ele perdeu o controle da direção atingindo o guard rail e caindo no córrego.

Contudo a versão do motorista da camionete, Adriano França, de 42 anos, comerciante afirmou que estava saindo de um evento de uma empresa quando teria sido ‘fechado’ pelo motorista Kombi, que perdeu o controle e caiu no córrego. “Ele (motorista da Kombi) tentou passar na minha frente”, disse o comerciante.

Ninguém ficou ferido no acidente e a Kombi ficou danificada.

Depoimento do Sr. Robson Aparecido Hilário (Motorista da Kombi)

