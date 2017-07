Ladrão invade residência, acorda jovem pedindo dinheiro para saudar dívida com o PCC

Um jovem que dormia em sua residência é acordado inusitadamente por um ladrão dentro do seu quarto. Assustado é sem reação o bandido logo vou lhe dizendo que tinha contraído uma dívida com o PCC e que precisa de dinheiro para quitar a tal dívida.

O ladrão logo vou lhe dizendo que a dívida era de R$ 300 reais que havia contraído com a facção PCC. Recuperado do susto a vítima entrou em luta corporal com o assaltante, que queria a informação onde seria o banheiro para poder trancar a vítima.

No decorrer da luta corporal a vítima consegui se desvencilhar do abandido e se trancou na cozinha. Depois de algum tempo sem ouvir barulho saiu correndo para fora da residência onde encontrou um motociclista. A vítima um jovem perguntou se o mesmo era comparsa do assaltante o mesmo respondeu que estava perdido na região.

O jovem então trancou a residência e foi pedir ajuda. O jovem só passou as características do mediante que era de cor morena, cabelo carapinha e de altura aproximada 1,75.

Comentários