Ladrão ‘violentado’ com mandioca foge de hospital

Homem de 33 anos que estava internado na Santa Casa, após ter uma mandioca introduzida em seu ânus devido a uma tentativa de furto na última-terça feira (9), emprenhou fuga da unidade hospitalar na madrugada de hoje.

Ele estava sobre observação médica na área verde do hospital, no aguardo do resultado de uma tomografia que poderia indicar ou não a necessidade de uma cirurgia no reto. No entanto, por volta das 5h de hoje ele foi embora.

Como estava mantido apenas em observação por conta da lesão sofrida no órgão e não representava risco de morte, os funcionários da unidade não puderam conter sua saída. Até ontem (11), ele se recusava até mesmo conversar com a equipe de comunicação do hospital.

Contudo a mãe do suspeito informou que o mesmo se encontrava em casa, mas estava muito chateado com a situação. “Ele evita comentar sobre o que aconteceu. Só disse que achava que não merecia passar pelo que passou, mas vai deixar nas mãos de Deus”, se queixa.

A mãe informou que o filho deverá se apresentar a polícia, na segunda-feira (15). E lamentou a idosa dizendo “O que fizeram com ele não pode ficar impune. Nas costas dele ainda tem a marca de um dos tênis dos caras que agrediram ele”, lamentou a idosa.

Comentários