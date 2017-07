Ladrões de caminhões que faziam caminhoneiro refém são presos na MS-306

A Polícia Militar de Chapadão do Sul prendeu na noite de ontem (13) dois integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de caminhões. O flagrante aconteceu na MS-306 no momento em que os suspeitos escoltavam um dos veículos roubados. A vítima do crime foi encontrada na manhã de hoje (14), depois de passar a noite amarrada em um matagal.

A polícia informou que os militares foram avisados depois de uma tentativa frutada de assalto. A vítima, um caminhoneiro de 51 anos, contou que foi abordado por um veículo Gol vermelho enquanto dirigia pela BR-158, próximo a Paranaíba. O homem foi agredido com uma coronhada e passou a ser escoltado pelos suspeitos.

Após rodar 5 quilômetros em poder dos bandidos, o caminhão Scania 420, com placa de Jaraguá do Sul (SC), travou. Mesmo com equipamentos especiais, capazes de desbloquearam o dispositivo de segurança, a quadrilha não conseguiu continuar o crime e abandonaram o veículo e a vítima na rodovia.

Enquanto o roubo era registrado novas informações chegaram aos policiais de que os veículos, o mesmo Gol vermelho e um outro Gol modelo G4 preto, estavam abordando caminhoneiros na MS-306. As equipes então foram de encontro aos bandidos e se depararam com os dois carros escoltando uma carreta, em sentido a Chapadão do Sul.

Os militares ultrapassaram a carreta e deram ordem de parada aos suspeitos, que desrespeitaram e continuaram a fuga. As equipes realizaram disparos contra os pneus de um dos carros e só depois disso o condutor parou. Genilson da Silva Nunes, de 34 anos, estava no bando de passageiro e logo se entregou.

Valdenir de Barros Ferro, de 35 anos, conduzia o Gol vermelho, tentou fugir correndo, mas teria caído e acabou capturado. Enquanto a prisão era feita, o suspeito que conduzia a carreta conseguiu fugir no segundo carro envolvido, o Gol Preto. Para a polícia, pelo menos dois bandidos conseguiram escapar.

A dupla detida logo confessou participação na quadrilha e Genilson ainda explicou que era o responsável por desativar o rastreador das carretas. Com eles, ainda foram apreendidas ferramentas e aparelhos usados para desativar os rastreadores. Enquanto a ocorrência era registrada, um advogado se apresentou na delegacia da cidade, afirmando ter sido contratado para defender a dupla.

Ele detalhou a polícia que a vítima do último roubo estava amarrada em um matagal a 20 quilômetros da cidade. De acordo com informações preliminares o caminhoneiro foi encontrado nas margens da rodovia já na manhã de hoje (14) e será levada para a Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul.

Roubo; como acontecia

De acordo com a Polícia Militar o grupo agia sempre da mesma forma. Fazem o acompanhamento da vítima até o momento certo para abordá-la.

Depois, enquanto Genilson desativa o dispositivo, os outros bandidos invadem a cabine e agridem o motorista, para assim tomar a direção do veículo. A vítima após alguns quilômetros é amarrada em um matagal, enquanto a quadrilha segue viagem, levando a carreta, ou caminhão e dinheiro.

