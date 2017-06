Ladrões invadem igreja e restaurante na Capital

Na madrugada de hoje (15), feriado de Corpus Christi, bandidos arrobaram um restaurante de comida japonesa, no Centro, e uma igreja no Jardim Nhanhã, em Campo Grande.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o restaurante se situa na Rua Sete de Setembro e o proprietário estava em sua residência quando foi avisado pelo sistema de alarme, que o comércio havia sido arrombado, por volta das 3h.

Os bandidos quebraram a fachada de vidro do restaurante, tentaram arrombar a porta, mas não conseguiram. A fechadura e a mola hidráulica da porta foram danificadas e os ladrões furtaram uma caixa de cerveja, R$ 20 do caixa e um aparelho de telefone sem fio.

Os suspeitos foram filmados no momento em que desligavam a energia no padrão, pois o estabelecimento possui câmeras de monitoramento. As gravações serão entregues à polícia.

Na Igreja

O crime ocorreu na igreja por volta das 4h. Um membro da igreja foi avisado por um moto taxista de que a porta da frente estava aberta.

O pastor foi avisado e no local constatou que os cadeados da porta de entrada estavam rompidos. Os dois cofres estavam com marcas de tentativa de arrombamento, porém, não foram abertos e nenhum valor levado.A igreja não conta com sistema de monitoramento.

Ambos os crimes foram registrados como furto qualificado com destruição de obstáculos. O furto ao restaurante também ocorreu mediante concurso de pessoas.

