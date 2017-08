Lancha com passageiros em Salvador vira em Alto Mar

A Central de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Centel), comunicou na data de hoje (24) uma lancha que transportava passageiros na travessia entre o Mar Grande em a Ilha de Itaparecida e Salvador ‘virou’ em alta mar.

As equipes de socorro estão no mar em busca de sobreviventes do naufrágio. Equipes da Policia Militar e do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros das Capitanias dos Portos e do Samu se deslocaram no auxílio dos primeiros atendimentos.

O Samu informou que não se tem um balanço em relação as vítimas socorridas. Apenas informou que algumas vítimas foram encaminhadas as UPAs de Mar Grande e também o Hospital de Subúrbio, em Salvador.

De acordo com o Samu havia 130 passageiros na embarcação no momento que ocorreu o acidente.

A embarcação já fui resgatada de acordo com a Secretária Pública. Os órgãos competentes estão auxiliando no resgate. Não se tem notícia sobre mortes em decorrência do acidente.

A Marinha do Brasil irá fazer as devidas investigações referentes a causa do acidente.

