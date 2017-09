O Cantor Latino está prestes a ser preso pelo não pagamento de pensão alimentícia a sua filha.

A prisão de Latino foi decretada pela juíza Cristiane de Sá Berbat, no último dia 19 por não cumprir compromissos assumidos com Jack Blank, com quem teve Matheus, hoje com 5 anos.

Latino deve um ano de prisão e os agentes já estão na sua cola.

Valores da dívida não foram divulgados.

Informações de acordo com o Site Extra.

