Lei do Dourado é sancionada e pesca está proibida por 10 anos em Corumbá-MS

Proibida a pesca da espécie Dourado nos rios do município de Corumbá. A Lei do Dourado que proíbe a captura, o embarque, o transporte, a comercialização, processamento, a industrialização e guarda do peixe já havia sido sancionada em 2011 por um período de 5 anos e agora foi estabelecida por mais 10 anos.

Este projeto é de autoria do vereador Rufo Vinagre (PR) e a lei foi sancionada ontem (14) pelo prefeito Ruiter Cunha de Oliveira (PSDB). Proposta da lei havia sido aprovada pela Câmara na semana passada e posteriormente seguiu para sanção do Poder Executivo que, em solenidade no Centro de Convenções, além de sancionar a lei, lançou o Projeto Monitoramento da Cota Zero do Dourado.

O projeto tem como objetivo a manutenção dos estoques da espécie, a mudança de atitude de pescadores ribeirinhos e empresários, além de geração de trabalho e renda.

