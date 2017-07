Leilão da folha de pagamento pode salvar 13º dos servidores

A Prefeitura de Campo Grande já estuda alternativas para garantir o 13º salário dos servidores neste fim de ano.

Entre as possibilidades em análise está a venda da folha de pagamento dos servidores para instituições financeiras. De acordo com a prefeitura a fonte da prefeitura, é conseguir levantar em torno de R$ 50 milhões a R$ 52 milhões com a operação financeira, o que corresponde a cerca de 50% da folha de pagamento atualmente.

O economista Thales de Souza Campos, presidente do Conselho Regional de Economia de Mato Grosso do Sul, este procedimento de venda da folha de pagamento é uma alternativa para municípios em dificuldade financeira.

O processo consiste basicamente na apresentação da folha com o número de servidores e salários e, com base nisso, o banco estipula quanto é benéfico para ele e quanto poderá pagar para ter essa conta. Fica com a folha o banco que oferecer maiores vantagens ao município.

Para o servidor, o que muda é o cartão da conta-salário do banco, que permite o saque do dinheiro. Se preferir, poderá abrir uma conta-corrente ou fazer a portabilidade, em que o dinheiro é transferido automaticamente para a conta desejada.

“Esse caso é o menos interessante para o banco. Com a portabilidade, eles ganham menos. Veja bem. Banco nunca tem prejuízo. Só lucro reduzido”, destacou.

