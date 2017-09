Liberado recursos da Funasa para esgotamento sanitário em Japorã

A Funasa, por meio da superintendência estadual de Mato Grosso do Sul (Suest/MS), liberou, no último 15 de setembro, a terceira parcela dos recursos destinados às obras de rede de esgotamento sanitário em Japorã, município localizado na região sudoeste do Mato Grosso do Sul e a cerca de 383,95 quilômetros de Campo Grande, a capital.

Esse investimento é relativo à terceira parcela do TC 747/08, no valor de R$ 270.000,00 e conta com canteiro de obras, rede coletora de 3.682 metros, 127 unidades de ligações domiciliares, desarenador, caixa de areia, lagoa anaeróbica, lagoa facultativa, um laboratório, bay-pass e emissário, caixa receptora de caminhão auto fossa e urbanização de toda a área, e irá beneficiar 508 pessoas da área urbana de Japorã.

O total do financiamento é da ordem de R$ 900.000,00, com contrapartida do estado e contribuindo, dessa forma, para melhorar a qualidade de vida da comunidade japoranense.

Para o superintendente da Suest/MS, Marco Aurélio Santullo, “trabalhamos para auxiliar os municípios a terem acesso aos recursos do Governo Federal, para que promovam uma vida saudável a seus habitantes. Ficamos muitos honrados em contribuir com mais essa obra que levará às pessoas dignidade, saúde, garantindo também, a inclusão social por meio de mais uma ação de saneamento da Funasa”, conclui.

Comentários