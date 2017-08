Licitação de R$ 11 milhões do Governo de MS é suspensa

Um liminar proferida a pedido da empresa Teltronic Brasil LTDA ao desembargador Alexandre Bastos, hoje (3) suspendeu R$ 11 milhões do Governo de MS. A licitação era para a adesão de aquisição de infraestrutura com recursos do Enafron.

‘Briga Judicial’

Uma ‘briga judicial’ se iniciou no primeiro semestre deste ano. A causa da briga foi iniciado no momento em que a empresa procurou a justiça com o intuito de barrar a adesão, após esta ser lançada pela Sejusp e ser suspensa.

Diante de vários questionamentos no processo licitatório pela Motorola Solutions o governo estadual suspendeu a licitação que a Teltronic também participava. Na sequência a Sejusp aderiu a ata de registro de preços do governo da Paraíba, onde a vencedora foi a Motorola.

