Homem de 38 anos, líder do quartel colombiano que não teve sua identidade divulgada é apontado como o grande fornecedor de carregamento de cocaína. Foi preso em Guaíra, no Paraná, a caminho do Estado do Mato Grosso do Sul.

Prisão realizada ontem (12), pelo policias da PRF.

Na ocasião da prisão feita ontem, o homem dirigia Hilux SW4, pela BR-163, quando foi abordado por policiais e constatado que ele era foragido pelo crime de tráfico de drogas.

