Líderes empresariais estão em Brasília pedindo pela reforma trabalhista

Diretores da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) e do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Mato Grosso do Sul (Setlog/MS) estão em Brasília, articulando com líderes das bancadas do Senado a aprovação da reforma trabalhista. Eles compõem uma comitiva nacional com mais de 20 entidades de classe empresariais que pedem mudanças na legislação. A previsão era de que a pauta viesse ao plenário na quarta, sendo concluída na quinta-feira, porém, a votação só deve ocorrer na próxima semana.

Na visão da ACICG, entidade que representa mais de 6 mil empresas da Capital, a reforma trabalhista é necessária para regularizar algumas situações que já existem nas relações de trabalho, trazendo segurança jurídica e flexibilização para as categorias patronal e laboral.

“Estamos em Brasília para defender a modernização da legislação trabalhista no Brasil, fazendo um contraponto junto aos senadores de MS e dos outros estados pela defesa da necessidade de as reformas continuarem, sobretudo a trabalhista. O Brasil não pode parar em virtude da crise política, precisamos criar um ambiente que permita o desenvolvimento dos negócios para gerar empregos, afinal, temos mais de 14 milhões de desempregados no Brasil esperando uma oportunidade”, explica o presidente da ACICG, João Carlos Polidoro.

No período da manhã, eles se reuniram com os senadores Pedro Chaves, também vice-presidente da ACICG, e com Waldemir Moka. As articulações seguirão até às 18h, na capital federal.

