Lidio Lopes entrega parque infantil em Douradina, fruto de emenda parlamentar

O deputado estadual Lidio Lopes (PEN) esteve na cidade de Douradina visitando a Feira Comunitária da Assistência Social no Calçadão Municipal e realizou a entrega oficial de um parquinho de diversão para o CEI Arte Vida. Os equipamentos e brinquedos foram adquiridos com recursos da emenda parlamentar do deputado no total de R$ 20 mil, com contrapartida de R$ 3 mil da prefeitura. Lidio Lopes destinou emendas também para a aquisição do parque infantil para a Escola Joãozinho Carapé da aldeia indígena Panambi/Lagoa Rica, que será entregue no mês de agosto.

De acordo com o prefeito Jean Sérgio Clavisso Fogaça (PEN), esse é mais um investimento do deputado Lidio Lopes que vem para contribuir com o desenvolvimento do Município. “Estamos muito gratos ao deputado Lidio Lopes pela atenção especial que tem tido com nossa Douradina. Já são várias emendas destinadas para diversos setores do Município nos últimos três anos, em ações que de fato contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade, e quem mais tem a ganhar com tudo isso é a população”, exaltou Fogaça.

O agradecimento ao parlamentar também destacado de forma especial pela direção do CEI. “Só temos a agradecer o Lídio pela destinação da emenda parlamentar que resultou na ampliação do parque para nossas crianças, irá trazer melhorias à qualidade de ensino das crianças e ajudará no desenvolvimento pedagógico”, pontuou Elizangela Marques.

Lidio Lopes ressaltou o seu compromisso com Douradina, de ser o recordista de emendas parlamentares. “Já destinamos emendas para as áreas de educação e saúde antes mesmo do Jean ser prefeito, imagina agora que administra essa cidade, ele já me procurou e tem a nossa garantia que vamos bater o recorde de emendas para o município”, ressaltou Lidio Lopes.

O evento aconteceu ás 20h, e contou com a presença do vereador Zé Fernandes (PEN), vereadores Niva Pinto, Assis Honorato, Maria Nilza e Juriel Barroquel e todo o secretariado municipal.

