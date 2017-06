Lidio Lopes pede realização de auditoria na Prefeitura de Tacuru

O deputado Lidio Lopes (PEN) encaminhou documento endereçado para o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Conselheiro Waldir Neves Barbosa, solicitando providências para realização de Auditoria Fiscal na Prefeitura do Município de Tacuru. O requerimento foi apresentado durante a sessão ordinária de terça-feira(6).

De acordo com a solicitação, a auditoria tem que ser realizada no período compreendido entre Janeiro de 2017 a Maio de 2017. “O requerimento tem a intenção de averiguar as contas das mesmas, considerando os absurdos de gastos realizados pelo Prefeito interino, Senhor Paulo Melo, no que tange a contratação de pessoas e aquisições no comércio local”, disse Lidio Lopes.

Na oportunidade, o Lidio Lopes encaminhou, ainda, outro requerimento solicitando providências para a implantação de tachões refletivos na MS-306 que liga o município de Chapadão do Sul à Cassilândia. De acordo com o deputado Lidio Lopes, a indicação atende reivindicações dos vereadores da Câmara Municipal de Cassilândia.

O documento foi encaminhado para o Secretário do Estado de Infraestrutura, Sr. Edinei Marcelo Miglioli, com cópia ao Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul – DETRAN, Gerson Claro Dino. “Solicitamos que seja feito um estudo de viabilidade para que a MS-306, que liga os Municípios de Chapadão do Sul à Cassilândia receba os tachões refletivos, assim viabilizando uma fluidez melhor no tráfego com uma maior segurança”, disse o deputado.

Conforme Lidio Lopes, o pedido também tem a finalidade de auxiliar na sinalização horizontal ajudando assim a delimitar as faixas de rolamento da rodovia, para criar uma barreira e evitar ultrapassagens perigosas. “Isso traz mais tranquilidade para a população que ali trafegam, melhorando na percepção dos condutores, tornando-se mais visíveis ao anoitecer devido a sua reflexão em contato direto com o farol dos veículos”. Acrescentou o deputado.

