Lidio Lopes solicita instalação de protetores de viadutos para conter índices de suicídios na Capital

O deputado estadual Lidio Lopes (PEN) encaminhou duas indicações nesta quarta-feira (21) durante a sessão na Assembleia Legislativa. Na primeira indicação, o deputado solicitou ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos Rudi Fiorese, bem como ao Diretor Presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Janine de Lima Bruno, a realização de estudos para instalação de protetores nos viadutos de Campo Grande.

De acordo com o deputado, o pedido atende as reivindicações dos campo-grandenses, em função do índice de tentativas de suicídios crescentes a cada dia no município. Conforme o deputado, a solicitação tem o intuito de evitar tragédias, e aumentar a segurança nesses locais.

A outra indicação refere-se à solicitação de recuperação da MS-379 no trecho entre Douradina e a BR-163. Segundo Lidio Lopes, os pedidos atendem às reivindicações dos moradores que utilizam a rodovia supracitada e padecem com o seu precário estado de conservação. O local está prejudicado e acarretando prejuízos aos veículos, bem como à economia do Estado. Conforme o deputado, também se faz necessária a recuperação e manutenção do trecho para garantir a segurança no trânsito.

