Lidio Lopes solicita instalação de rede elétrica para assentamento de Selvíria

O deputado estadual Lidio Lopes (PEN) encaminhou à diretoria da empresa Elektro Eletrecidade e Serviços S.A uma solicitação para que seja realizada a instalação da rede de energia elétrica no Assentamento Canoas, do município de Selvíria/MS distante a 394,8 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o deputado, a indicação atende ao pedido do presidente do Assentamento Canoas 1 e 3, Rosildo Afonso Canoas. O assentamento localiza-se a 80 quilômetros de Selvíria e tem 184 lotes, sendo que 70% já ocupados por agricultores familiares. “Desde a sua implantação, um dos maiores problemas para o desenvolvimento do assentamento, que já existe há oito anos, de acordo com os moradores, é a falta da energia elétrica, além disso, os assentados ainda não têm uma estrutura mínima para moradia”, explicou Lidio Lopes.

Conforme o deputado, o assentamento possui cinco poços artesianos que poderiam trazer melhorias e progresso para o local, mas devido à falta de energia elétrica não estão em funcionamento, nos seguintes lotes 05, 40, 74, 135 e 149. “Os moradores não dispõem de recursos financeiros necessários para a aquisição de geradores de no mínimo, 15 KVA, aumentando os custos deixando improvável a utilização dos poços devido ao grande custo que geraria. O objetivo dessa solicitação é melhorar a qualidade de vida e estimular os agricultores a não abandonar as suas propriedades. Dar condições para que eles produzam mais nos lotes onde moram”, ressaltou Lidio Lopes.

