Livraria realiza Roda de Conversa para discutir a música do MS com Rodrigo Teixeira

Sábado Campo Grande será palco de uma Roda de Conversa sobre música. O jornalista, escritor e músico, Rodrigo Teixeira, vai comandar a Roda de Conversa “A Música Contemporânea do MS” na livraria mais charmosa da Capital, o Café Cult.

O evento, idealizado pela empresária Ludmila Ferraz, tem como objetivo proporcionar aos participantes trocas de experiências e informações com palestrante sobre a música sul-mato-grossense. Rodrigo é autor de dois livros: “Os Pioneiros” no qual ele faz um resgate histórico da música de Mato Grosso do Sul e “Pratas da Casa” em que o autor faz um registro e uma análise dos artistas contemporâneos do Estado e sua contribuição para cultura local.

A ideia da Roda de Conversa é promover a interação entre público e escritor para que através do diálogo aberto e descontraído as pessoas possam conhecer mais sobre artistas do Estado e suas composições.

A Roda de Conversa terá início às 9 horas, e será na área externa da livraria onde está localizado também em Café com deliciosos salgados, sanduíches especiais inspirados nos clássicos da literatura como Francis Bacon, Dom Casmurro e O Príncipe, além de cafés de sabores variados.

Café Cult

Espaço dedicado ao estudo, à cultura e ao conhecimento, o Café Cult nasceu há pouco mais de três meses e já conquistou os campo-grandenses. O complexo reúne uma livraria, um café e cabines de estudo, que funcionam das 8 horas até meia noite, justamente para dar condições para que todos que precisam de um espaço tranquilo e silencioso possam estudar com conforto e comodidade.

A livraria possui um acervo variado de títulos, e muitos livros-reportagens, literatura política além dos clássicos. Há ainda, espaço reservado aos livros usados, para quem deseja uma opção mais econômica.

Serviço:

Roda de Conversa; “A Música Contemporânea de MS” com Rodrigo Teixeira.

Data: 24/06/207

Horário: 9horas

Local: Café Cult: Rua da Paz, 1236 – Jardim dos Estados

Facebook: www.facebook.com/livrariacafecult

Instagram: café.cult

Heloísa Lazarini – Assessoria de Imprensa

