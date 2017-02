Local do crime bárbaro na capital é incendiado

O lava jato local onde o adolescente, 17 anos, foi violentado no último dia (3), com uma mangueira de compressor, foi alvo de incêndio na madrugada de hoje.

O incêndio teria começado por volta das 3h45min, quando os bombeiros foram chamados, após apagarem as chamas, constataram que o fogo se iniciou no escritório e atingiu também o banheiro do lava jato. Isto de acordo com o Boletim de Ocorrência.

De acordo com os policiais, o acesso ao estabelecimento é vulnerável. Apesar de ter portões, muro é baixo e cercado por quatro fios de aço. No local não há câmeras de segurança, porém há monitoramento em residências próximas. Imagens devem ser requisitadas a fim de tentar identificar autores.

Inquérito policial foi aberto para investigar o suposto incêndio criminoso.

