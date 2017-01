Loja oficial do Palmeiras anuncia plano de expansão e chega a Campo Grande

Rede de lojas oficiais do Palmeiras, a Academia Store, lançada em 2013, irá expandir seus serviços para a região Centro-Oeste, e Campo Grande é uma das três cidades escolhidas, ao lado de Goiânia (GO) e Cuiabá (MT) para ter a primeira loja do clube paulista.

“Acreditamos que chegou o momento de expandir para o Centro-Oeste e Campo Grande é uma cidade com grande concentração de palmeirenses, além da enorme participação junto às redes sociais do clube. Por isso, estamos prospectando investidores que queiram iniciar essa operação”, disse Danilo Verrillo, gerente de expansão da Meltex Franchising, empresa administradora das lojas do Palmeiras.

Segundo Verrillo, nenhuma loja do Palmeiras é aberta somente para fazer número, e Campo Grande já carecia de uma loja oficial do clube há algum tempo.

“Primeiro realizamos um minucioso estudo, baseado em projetos e pesquisas, que indicam se determinado local será rentável para todas as partes envolvidas, incluindo franqueado e clube”, ressaltou.

Além de eventos envolvendo ex-jogadores e de centenas de opções de produtos, Meltex Franchising oferece apoio na avaliação do ponto comercial, acompanhamento e treinamento operacional e administrativo, conveniência logística por meio da central de pedidos, condições especiais com fornecedores parceiros, consultoria de campo e suporte em comunicação e marketing.

Atualmente, a Academia Store conta com 35 lojas/quiosques em todo o Brasil, três fora de São Paulo: Londrina e Maringá, no Paraná, e Brasília.

SERVIÇO – De acordo com a Meltex Franchising, o investimento para abrir uma loja do Palmeiras varia entre R$ 150 mil para um quiosque, e até R$ 300 mil para uma loja física. O capital de giro é de R$ 50 mil, e o prazo de retorno de 24 meses a 36 meses. As franquias oferecem mais de 500 itens oficiais e coleções do Palmeiras, em ambiente totalmente alviverde com linhas casuais masculinas e femininas, acessórios e souvenires.

Fonte: Campo Grande News

