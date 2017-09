Luiz Bacci que está no comando do Cidade Alerta desde de maio, quando Marcelo Rezende foi diagnóstico com câncer no pâncreas e precisou se afastar para o tratamento de saúde.

Marcelo Rezende faleceu no sábado (16) cinco meses após ser diagnosticado com câncer.

Agora o ‘Peso da Responsabilidade’ está com o apresentador Luiz Bacci, 33 anos que foi apelidado pelo padrinho Marcelo de ‘Menino de Ouro’, o mesmo foi oficializado pela Record a frente do telejornal.

Comentários