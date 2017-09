Luiz Fux, Ministro do STF defende prisão de delatores da JBS

Luiz Fux, ministro do STF disse hoje (6) que os delatores da JBS deviriam passar do “exílio nova-iorquino para o exílio da Papuda”, uma referência ao presídio localizado no Distrito Federal.

O ministro fez estas duras críticas na abertura da sessão da Corte. Pois na visão do ministro as gravações que estão vindo átona revelam que os delatores enganaram o Ministério Público e a sociedade.

‘Eles ludibriaram o Ministério Público, eles degradaram a imagem do país no plano internacional, eles atentaram contra a dignidade da Justiça e eles revelaram a arrogância dos criminosos de colarinho branco. De sorte que eu deixo ao Ministério Público a opção de fazer com que esses participantes dessa cadeia criminosa, que confessaram diversas corrupções, que eles passassem do exílio nova-iorquino para o exílio da Papuda’ argumentou o Ministro do STF.

