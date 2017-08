Luiz Melodia morre aos 66 anos no Rio de Janeiro

Luiz Carlos dos Santos, mais conhecido artisticamente como Luiz Melodia faleceu na manhã de hoje (4), no Rio de Janeiro. O cantor faleceu aos 66 anos e lutava contra um câncer que atacou a medula óssea. A morte do cantor se deu nesta madrugada por volta das 5h.

O colunista Mauro Ferreira do G1 confirmou o falecimento do cantor através de Renato Piau guitarrista que tocou com Melodia, após ligação para a família do artista.

O cantor chegou a fazer um transplante de medula óssea e resistiu ao procedimento, mas não vinha respondendo bem à quimioterapia. O câncer voltou e o estado de saúde de Melodia se agravou bastante hoje (3). O artista estava internado no hospital Quinta D’Or.

Confirmada a morte de Luiz Melodia a escola de Samba Estácio de Sá irá se reunir nesta manhã para decidir como será a sua agenda na quadra ao longo do dia. A Escola Estágio de Sá através da sua assessoria informou que a família irá realizar o velório do cantor na quadra da agremiação.

