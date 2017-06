LUTA SALARIAL: Em Três Lagoas Policiais e Bombeiros Militares manifestaram-se contra corrupção e pela Reposição Inflacionária

Na manhã de sábado (10), a Associação dos Subtenentes, Sargentos e Oficiais Oriundos do Quadro de Sargentos Policiais e Bombeiros Militares de MS – ABSSMS, Regional de Três Lagoas, representada pelo 1º Sgt PM Luiz Eduardo dos Santos e a Associação dos Cabos e Soldados-ACSPMBMMS, representada pelo 3º Sgt PM Gislomar Elias da Silva, manifestaram juntas com seus respectivos associados a indignação pelo Reajuste Zero oferecido pelo Governo de MS.

Conforme deliberado pela Assembleia Geral da Entidade, que ocorreu na última terça (6), as ações de mobilização continuam, podendo estas serem unificadas com outras entidades. Na oportunidade Policiais e Bombeiros Militares da ativa e inativos se reuniram na Praça Ramez Tebet, onde de forma pacífica e ordeira se reuniram contra a corrupção e pela reposição inflacionaria constitucional.A sociedade três-lagoense participou da mobilização demonstrando total apoio ao movimento dos militares estaduais.

Nesta sexta-feira (9) o Governador Reinaldo Azambuja recebeu o Fórum dos Servidores através de uma Comissão Especial composta por CINCO deputados estadual e CINCO representantes de classe, dentre eles o Presidente da ABSSMS Tenente PM Thiago Monaco Marques, onde as negociações com o funcionalismo foram reabertas, se ndo que o executivo se comprometeu a receber a comissão no dia 3 DE JULHO para novas tratativas salariais.

“São três anos amargando falta de reajuste salarial, ou sequer, reposição da inflação conforme determina a Constituição da República. Continuamos mobilizados em todo o Estado de MS, esperamos que o governo se sensibilize e apresente uma proposta plausível para a categoria”. Finalizou Sargento Eduardo.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ABSSMS

