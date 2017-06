Luta salarial: Fórum dos Servidores busca agenda com o Governador Reinaldo Azambuja

Na manhã desta quinta-feira (8), Tenente Monaco (Presidente da ABSSMS) e Ricardo Bueno (Presidente do SINTSS) ambos representantes do Fórum dos Servidores de MS, estiveram na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, em continuação a luta salarial do funcionalismo pela Reposição Inflacionária Constitucional.

Estiveram reunidos com o Presidente da Casa Legislativa Junior Mochi e com os Deputados Estaduais Rinaldo Modesto (líder do Governo) e Amarildo Cruz, buscando celeridade na agenda com o Governador Reinaldo Azambuja, onde a resposta dos parlamentares foi de que a reunião com o chefe do Executivo será marcada até semana que vem.

Na sessão desta terça-feira (6) após manifestação do funcionalismo, na Assembleia Legislativa, foi criada uma comissão formada por cinco parlamentares e cinco representantes do Fórum para intermediar a negociação entre governo estadual e o Fórum de Servidores que representam mais de 70 mil servidores estaduais.

Fazem parte da comissão Thiago Monaco (ABSSMS), Giancarlo Miranda (Sinpol), Ricardo Bueno (Sintss), Octacílio Sakai (Sindetran) e Jaime Teixeira (Fetems) como integrantes do grupo que deverá negociar com o Reinaldo Azambuja.

“Os servidores públicos de MS estão sem a reposição inflacionária há três anos, e junto com a sociedade sul-mato-grossense, são vítimas de uma politica de ingerência e vivem o reflexo dos escândalos de corrupção que são de conhecimento publico nas mídias nacional e estadual, queremos o nosso direito salarial constitucional, não aguentamos mais tanto descaso”. Declarou Tenente Monaco em entrevista ao vivo em um programa de rádio.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ABSSMS

Comentários