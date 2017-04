Lutador de jiu-jítsu que matou engenheiro a cadeiradas vai a júri popular

Rafael Martinelli Queiroz, 29 anos, ex-lutador de jiu-jitsu, em depoimento contradize o depoimento de defesa e descartou que estivesse possuído pelo demônio. Rafael afirmou em depoimento que “sou católico fervoroso e praticante. Eu não acredito na existência do demônio”. Mauro Luiz Ferreira, teólogo havia defendido a pouco que o réu estava supostamente ‘endemoniado’ quando cometeu o ato que resultou na morte de Paulo.

No decorrer do depoimento Rafael disse que não se lembrava do assassinato e que também não sabia como tinha chegado ao hotel. Rafael ainda pediu perdão a família da vítima. E disse que suspeitava que foram noites sem dormir e o uso excessivo de remédios para ansiedade e para emagrecimento. Eu não dormia fazia algum tempo e fazia uso de medicamentos. Se eu estivesse bem, jamais teria feito isso”, afirmou Rafael.

O ex-lutador destacou que nunca teve uma passagem policial e não sabe o que pode ter acontecido. Se considerava uma pessoa com autocontrole.“Eu trabalhava em uma agência de viagens há mais de três anos. Nunca fui inteligente. Mas sempre fui esforçado. Estava há vários dias sem dormir. Nunca passei por uma delegacia. Nunca alguém da minha família foi preso. Só eu. Todos os meus familiares são funcionários públicos”, contou.

O julgamento acontece na 1º Vara do Tribunal do Juri de Campo Grande e foi encerrado para almoço, retornando o julgamento no período da tarde.

A sentença está prevista para sair no final do dia. A defesa se apresentou durante a manhã e convocou as suas testemunhas.

