Mãe de Almir Sater morre aos 85 anos, no Hospital Sírio Libanês/SP

Morreu na madrugada de hoje (29), em São Paulo, Nair Melke Sater, de 85 anos. Ele era mãe do cantor e compositor sul-mato-grossense, Almir Sater.

Dona Nair estava internada no Hospital Sírio Libanês e não resistiu ao pós-operatório de uma cirurgia do quadril, de acordo com as informação dos familiares.

Nair era mãe de Almir, Rodrigo, Gisele e Cibele Sater. O corpo já está sendo encaminhado para Campo Grande e a previsão é de que chegue até o fim do dia.

O velório deve começar às 20h, no cemitério Parque das Primaveras, local onde foi enterrado o marido de dona Nair, Fuard Abdo Sater, em 2014.

O sepultamento está previsto para a manhã de terça-feira (30).

