Mãe do jovem esquartejado diz que filho estava disposto a mudar

A mãe do jovem morto Fernando Nascimento dos Santos, que teve o corpo esquartejado e enrolado no cobertor, disse que o filho havia entregado o quartinho onde morava em Nova Alvorada do Sul, porque estava achando caro o valor do aluguel.

A mãe do jovem relatou que “Ele entregou o quartinho porque eu passei lá ontem e confirmei. Então, ele tinha intenção de vir embora. Ele queria sair do quartinho porque ganhava R$ 500 e pagava R$ 350 pelo quartinho e ele queria comprar as coisinhas dele. Até para comer ele dependia dos outros”.

Os pais do jovem vítima de execução residem numa fazenda a 40 Km da cidade de Nova Alvorada do Sul/MS. De acordo com os relatos da família o filho não apresentava nenhuma anormalidade na segunda-feira (14), quando foi embora por volta das 5 h de bicicleta para trabalhar. O jovem trabalha em um lava-jato e recebia por dia, isto de acordo com a mãe.

Ainda de acordo com os familiares Fernando trabalhou normalmente na segunda-feira, até as 4 horas da tarde.

O corpo do jovem foi encontrado esquartejado na manhã de quarta-feira (16) e estava enrolado em um cobertor no Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

A mãe lembra dos erros cometidos pelo filho. “Ele tinha feito coisa errada, mas afirmou que as pessoas que conviviam com ele relataram que ele estava disposto a mudar”.

O enterro de Fernando Nascimento dos Santos foi realizado às 8h de hoje (17).

