Mãe é presa por espancar filho com galho de árvore

Thaís Caroline da Silva Rodrigues, 19, moradora no Harrisson de Figueiredo, em Dourados, foi presa em flagrante na tarde de ontem (20) após bater no filho de seis anos. Com um galho de árvore, ela atingiu o menor e deixou marca na testa e no rosto.

Os ferimentos foram tão graves que o garoto precisou ser atendido na UPA.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao dar entrada na unidade de saúde, servidores souberam do ocorrido e ligaram para o 2º Distrito Policial.

Após a denúncia, a delegada titular Andreia Alves Pereira encaminhou equipe de policiais civis até a casa da suspeita. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal de Dourados.

Chegando lá a mulher confirmou ter batido no menino e alegou ter perdido a cabeça após uma vizinha ter chegado em sua casa falando que ele havia mexido com a sua filha.

Encaminhada à delegacia, ela foi autuada em flagrante por lesão corporal e maus tratos.

Comentários