Mais de 700 animais foram imunizados contra a raiva em Brasilândia

A Campanha de Vacinação Contra a Raiva ocorreu no último sábado (23) em vários pontos de Brasilândia. Das 8h às 16h foram imunizados 719 animais, sendo 634 cães e 85 gatos.

A iniciativa da Prefeitura de Brasilândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, visa proteger cães e gatos. A equipe da Sáude esteve nos seguintes pontos de vacinação: Praça Santa Maria, Escola Antonio Henrique Filho, Centro Comunitário Mão Amiga, Parque Akira Otsubo, ESF II e Ginásio Municipal de Esportes. O responsável deveria levar a carteira de vacinação do seu animal, mas quem não tinha o documento, a equipe forneceu uma nova carteira de vacinação

OUTRAS REGIÕES

A equipe estará no Centro Comunitário Pedra Bonita a partir das 8h desta segunda-feira (25), para atender quem mora nos Reassentamentos Pedra Bonita, Santana e Santa Emília.

No Assentamento Esperança e Linha Jardim também será no dia 26 no posto de vacinação instalado no Centro Comunitário da Associação dos Agricultores Familiares e Hortifrutigranjeiros – AEAFH.

No Distrito Debrasa será a partir das 9h, no dia 27 de setembro, na Praça Central do Distrito Debrasa. No dia 18 de outubro, será para os moradores da Região da Pontal, na Escola Municipal Raimundo Pedro de Souza, a partir das 9h.

Os moradores do Assentamento Mutum terão a presença da equipe da Saúde no dia 25 de outubro, na Escola Mutum a partir das 9h.

Se algum morador dessas localidades não conseguir levar o seu animal, a equipe disponibilizará a vacina, entretanto, o responsável deverá levar uma embalagem de isopor com gelo, apresentar a carteirinha de vacinação de seu animal e aplicar em casa.

