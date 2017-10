Mais de mil animais já foram vacinados em Brasilândia

A Campanha Antirrábica continua em Brasilândia. Para alcançar a meta, a prefeitura, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), preparou equipes para atuar nos postos e também em vários pontos da cidade.

A equipe esteve na segunda-feira (25), no Centro Comunitário Pedra Bonita para atender quem mora nos Reassentamentos Pedra Bonita, Santana e Santa Emília. Foram 137 cães e 39 gatos das regiões Santana e Santa Emília e 137 cães e 39 gatos do Reassentamento Pedra Bonita. Até o momento, 1.205 animais já foram imunizados.

A vacinação é destinada a todos os animais a partir dos quatro meses de idade exceto os doentes (com diarreia, secreção ocular ou nasal, sem apetite, convalescentes de cirurgias ou enfermidades). A equipe já passou por diversas comunidades da cidade.

No dia 18 de outubro, será a vez dos moradores da Região da Pontal levarem seus animais. A vacinação será na Escola Municipal Raimundo Pedro de Souza, a partir das 9h. Já no Assentamento Mutum a equipe da Saúde estará no dia 25 de outubro, na Escola Mutum a partir das 9h.

Se algum morador dessas localidades não conseguir levar o seu animal, a equipe disponibilizará a vacina, entretanto, o responsável deverá levar uma embalagem de isopor com gelo, apresentar a carteirinha de vacinação de seu animal e aplicar em casa.

”Graças às campanhas de vacinação, temos uma maior tranquilidade com relação aos dados da secretaria, o que não quer dizer que estejamos menos atentos. Brasilândia está no caminho certo diante de outras cidades do Brasil”, reforçou o prefeito Dr. Antonio.

CRÉDITO: Patricia Acunha Assessoria de Imprensa

