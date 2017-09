Mais de R$ 14 mil em multas são aplicadas pelos conselheiros da 1ª Câmara

Na tarde desta terça-feira (12/09), foi realizada no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS), a 18ª Sessão da Primeira Câmara, onde os conselheiros analisaram um total de 29 processos, entre regulares e irregulares. Com base nos documentos apresentados, houve aplicação de multas aos gestores públicos, somando um total de 590 Uferms (R$ 14.118,70). A Sessão foi presidida pelo conselheiro Jerson Domingos e composta pelo conselheiro José Ricardo Pereira Cabral e pelo conselheiro substituto Leandro Lobo Ribeiro Pimentel, e ainda pelo representante do Ministério Público de Contas, o Procurador Adjunto de Contas José Aêdo Camilo.

José Ricardo Pereira Cabral – a cargo de seus relatórios e votos, o conselheiro relatou um total de 10 processos, sendo eles seis regulares e quatro irregulares.

O processo TC/4027/2015, trata-se do procedimento licitatório realizado pela administração municipal de Dourados, onde o conselheiro considerou irregular o procedimento licitatório realizado por meio da Concorrência nº 10/2014, e à celebração do Contrato Administrativo nº 557/2014, celebrado entre o município referido e a empresa Pedro Brum V. Oliveira & Cia. Ltda. – EPP., tendo por objeto a prestação de serviço de limpeza e conservação predial. A irregularidade declarada foi em decorrência de algumas infrações, como a ausência de orçamento detalhado em planilhas, a existência de cláusulas restritivas e a exigência ilegal de Certidão de regularidade sindical. O conselheiro aplicou multa no valor equivalente ao de 150 Uferms (R$ 3.589,50), responsabilizando a atual Secretária Municipal de Assistência Social, Ledi Ferla, pela prática das infrações decorrentes das irregularidades acima apontadas.

Jerson Domingos – sob a relatoria do conselheiro foram analisados 19 processos, considerados todos regulares.

O processo TC/25248/2016, cita o procedimento licitatório nº 118/2016, a formalização do contrato nº 321/2016 e a execução financeira, celebrado entre o município de Chapadão do Sul e a empresa Granfer Caminhões e Ônibus Ltda., tendo por objeto aquisição de um ônibus, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. O conselheiro declarou a regularidade, com ressalva, os procedimentos regimentais acima citados, e aplicou multa de 30 Uferms (R$ 717,90), responsabilizando o ex-ordenador de despesas, Luiz Felipe Barreto de Magalhães, prefeito à época.

Após publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE-MS, os gestores dos respectivos órgãos jurisdicionados poderão entrar com pedido de recurso ou revisão, conforme os casos apontados nos processos.

CRÉDITO: Alexander Lucas Vieira

Comentários