Manifestantes contra reforma da Previdência ocupam centro da Capital

Cerca de 70 mil manifestantes ocuparam as ruas do centro da Capital hoje (28/04). O ato faz parte da mobilização Nacional contra as Reformas da Previdência e Trabalhista que está em andamento em Brasília.

Os manifestantes percorreram as principais ruas do centro, entoando gritos de guerra contra os projetos que estão em votação. Na ocasião os comerciantes aderiram a mobilização e fecharam as portas em apoio ao manifesto.

Trabalhadores dos setores da Educação, Segurança Pública, Saúde e demais setores público e privado se reuniram em uma só voz, para mostrar a indignação pela forma que o trabalhador está sendo tratado “Os direitos dos trabalhadores está sendo retirado, elegemos pessoas para nos representar e defender os nossos direitos e ao invés disso está retirando– os, é inadmissível estamos todos unidos para mostrar a revolta dos brasileiros que está sendo o maior prejudicado com essas reformas”, ressalta o presidente do Sinsap, André Luiz Santiago.

Vale destacar que os Agentes Penitenciários continuarão as mobilizações, contra as Reformas que estão sendo discutidas em Brasília e em prol da aprovação da PEC 308, que torna constitucional a carreira do Agente Penitenciário. Na segunda-feira (1º) uma caravana de Mato Grosso do Sul, sairá com destino a Capital Federal para participar do acampamento em frente a Esplanada dos Ministérios, já nos dias 4 e 5 os servidores Penitenciários farão uma paralisação nacional. “Esse é o momento, precisamos nos mobilizar, e mostrar a força do povo, mostra a força dos Agentes, essas Reformas não podem ser aprovadas”, enfatiza Santiago.

