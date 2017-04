Manifestantes liberam vias em Dourados

Enceram os protestos dos integrantes do MST e indígenas que bloqueavam as BR’s 163 e 463, em Dourados. De acordo com o boletim da PRF divulgado a pouco.

Hoje pela manhã cerca de pelo menos 50 membros do MST fecharam a BR 463 no Km 7, sentido Ponta Porã. O início da ação ocorreu às 7h40 e terminou por volta de 10h40.

Também na Br-463, próximo ao Trevo da Bandeira indígenas bloqueavam a via por volta das 8h e liberaram as 10h40.

Já no Km 260 da BR-163, os manifestantes pararam com o protesto as 10h20.

As atos fizeram parte da Greve Geral convocada hoje contra as reformas trabalhista e da previdência proposta pelo presidente Michel Temer (PMDB).

A MS-156, próximo ao Distrito Industrial, que também estava fechada, foi liberada.

