Marcas de sangue registram terror do feminicídio na Capital

A falta de coragem para denunciar abriu espaço para que mais agressões. Pois na noite de ontem (04), na Rua Rosa Ferreira Pedro, no residencial Celina Jallad, no Portal Caiobá, região sul de Campo Grande uma mulher identificada como Ramona Regilene Silva de Jesus, 44 anos foi morta a golpes de faca. O principal suspeito do crime é Genilson Silva de Jesus, 41 anos, marido da vítima.

Os vizinhos relataram que o Casal Ramona e o autor estavam juntos há 7 anos, contudo o relacionamentos dos dois era conturbado, ou seja, marcado por idas e vindas. Um vizinho que não quis se identificar relatou que o casal vivia em constantes brigas. E acrescentou “Eles brigavam bastante”.

Ontem, de acordo com os moradores, a vítima foi atingida a golpes de faca ainda dentro da casa. Mesmo ferida, Regilene atravessou a rua em busca de socorro. “Ele correu atrás, deu uma rasteira nela e a matou na frente de todo mundo”, lamenta outra testemunha, que também não quer ser identificada.

Após o crime moradores tentaram correr atrás do algoz, que conseguiu empenhar pelo bairro, onde se situa uma área de mata. Revoltados os moradores incendiaram o carro do autor do crime, um Ford Courier.

O automóvel foi totalmente destruído pelo fogo. A Polícia Militar realizou buscas mas ainda não encontrou o autor.

A DEAM registrou o caso como feminicídio. A faca usada no crime foi apreendida.

