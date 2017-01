Marcela Temer participa de reunião em ministério sobre o programa Criança Feliz

Ela chegou ao ministério acompanhada de assessores e se sentou à mesa da reunião ao lado do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, e do senador José Medeiros (PSD-MT).

Marcela fez um discurso de cerca de dois minutos na abertura do evento. Ela defendeu que estados e municípios se envolvam ao lado do governo federal na tarefa de levar políticas públicas a crianças de famílias pobres. A primeira-dama também disse que oferecerá “entusiamo, apoio e participação” ao projeto.

“Esse encontro, sem dúvida, permitirá o compartilhamento de informações para que possamos estruturar o programa Criança Feliz em cada unidade da federação. É essencial que todos os estados, municípios e setores da sociedade estejam envolvidos nessa tarefa.[…] Por entender a relevância dessa tarefa, colaboro com essa causa transformadora da nossa realidade. Ajudarei a divulgar a importância do que vocês irão contruir para que a sociedade conheça e possa contrinuir com esse projeto. Contem com meu entusiasmo, apoio e participação”, afirmou Marcela.

Lançado em outubro de 2016, o programa vai atender crianças de até três anos beneficiárias do Bolsa Família com assistência médica, pedagógica e psicológica permanente. Serão realizadas, de acordo com o governo, visitas domiciliares semanais para o acompanhamento das crianças. De acordo com o ministro Osmar Terra, o programa deve entrar em funcionamento até março deste ano.

Como embaixadora, o papel da primeira-dama é divulgar o programa e promover eventos e reuniões com estados e municípios. Nos últimos quatro meses, entretanto, Marcela não participou de nenhum ato público como embaixadora.

Neste período, ela se dedicou a estudar a situação da primeira infância no país com especialistas e com o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, gestor do Criança Feliz.

A única saída de campo de Marcela desde que foi oficializada embaixadora do programa ocorreu em uma visita ao hospital Sara Kubitschek, na capital federal. A instituição é especializada em reabilitação.