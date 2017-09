Marcelo Rezende morre aos 65 anos, vítima de câncer

Marcelo Rezende, 65 anos jornalista e que atualmente apresentava o Tele Jornal Cidade Alerta da TV Record morreu hoje (16) as 17h45 em São Paulo. Informou o Hospital Moriah.

O jornalista havia se afastado do telejornal após ser diagnóstico com câncer no pâncreas com metástase no fígado.

O velório do apresentador da TV Record, Marcelo Resende será na Assembleia Legislativa de São Paulo, às 10 horas da manhã de domingo (17). E será aberto para que todos os fãs, amigos e admiradores do jornalista possam se despedir.

