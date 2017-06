Marcio Fernandes anuncia investimentos na área da saúde e esporte em Maracaju

Durante a solenidade de comemoração dos 93 anos de Maracaju neste sábado (24), o deputado estadual Marcio Fernandes (PMDB) falou de sua emenda parlamentar na área da saúde que será entregue este ano, e ainda fez compromisso de destinar recursos através de emenda para construção de quadra poliesportiva coberta no Centro Esportivo Osvaldo Benedito Rodrigues.

Na área da saúde o deputado destinou uma UTI móvel e equipamentos para o Hospital Soriano Corrêa da Silva, como: seis poltronas hospitalares para acompanhantes, três mesas cirúrgicas, foco cirúrgico e cama para parto (motorizada). Estas emendas foram atendidas pelo parlamentar, através de solicitações do prefeito Maurílio Azambuja, o presidente da Câmara dos Vereadores, Hélio Albarello e o secretário de Governo Municipal, Frederico Feline.

Como um dos mais atuantes no incentivo ao esporte, o deputado Marcio Fernandes fez compromisso de destinar através de emenda parlamentar uma quadra poliesportiva coberta, no Centro Esportivo Oswaldo Benedito Rodrigues, localizado no bairro Paraguai, que será inaugurado no próximo domingo (2).

