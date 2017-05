Marco Aurélio será relator de investigações sobre Aécio

Marco Aurélio Mello, ministro do STF foi sorteado hoje (31) para conduzir as investigações sobre o senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG) baseado nas delações premiadas de executivos da JBS no âmbito da Operação Lava Jato.

O ministro Mello salientou que deverá levar para o conjunto dos ministros o recurso de Aécio para derrubar a decisão do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF que a pedido de Rodrigo Janot, procurador geral da República determinou o afastamento do senador do mandato.

“É claro que se é ato de um colega, ombreando o colega, jamais reconsideraria decisão do colega. E não reconsiderando, não atuando nesse campo individualmente, trarei ao colegiado”, disse Marco Aurélio Mello.

Comentários