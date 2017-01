Marco inicia dia 23 oficinas de Stop Motion, Desenho Mangá e Circo

O Marco (Museu de Arte Contemporânea) inicia dia 23, em Campo Grande, a temporada do projeto Oficinas de Férias. Serão realizadas oficinas de Stop Motion, Desenho Mangá e Circo/Expressão Corporal. Os cursos seguem até o dia 27 de janeiro.

Voltada para crianças com idade entre 8 a 14 anos, a oficina de Stop Motion tem a proposta de introduzir conceitos básicos de animação, usando a fotografia digital e modelos reais em diversos materiais, como a massa de modelar.

Os modelos são movimentados e fotografados quadro a quadro, criando a impressão de movimento. A oficina também propõe a produção individual de pequenas animações, bem como de Flipbook – construção de personagens e cenários para a animação).

O educador Bruno Muniz Godoy, graduado pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) é quem vai ministrar as aulas. O investimento é de R$ 120. No total são 15 vagas.

Já a oficina de Circo/Expressão Corporal, segundo o Governo do Estado, abordará principalmente as modalidades de solo (acrobacias), tecido acrobático e lira acrobática, que desenvolvem a criatividade, a força, o equilíbrio, a flexibilidade, a coordenação motora e a resistência por meio das técnicas circenses e exercícios de expressão corporal.

Quem estará à frente dos trabalho é a professora Renata Cáceres, arte educadora e atriz graduada pelo curso de Artes Visuais/Licenciatura da UFMS. O investimento também é de R$120 e há apenas 15 vagas. Podem participar crianças a partir de 8 anos.

No caso da oficina de Desenho Mangá: Criação de Personagens, os participantes terão a oportunidade de aprender a criar seus próprios heróis e vilões de quadrinhos de inspiração japonesa.

Serão apresentadas a técnicas específicas para auxiliar a construção, tais como a face e seus componentes, proporção dos corpos (masculino, feminino e infantil), membros e suas articulações, efeitos de luz e sombra, vestimenta e drapeado, movimento corporal, construção de cenário e finalização em caneta nanquim ou hidrográfica.

A oficina é voltada para crianças com idade mínima de cinco anos e é ministrado pelo professor e artista visual graduado pela UFMS, Leonn Gondinn. O investimento é de R$ 120, havendo 15 vagas.

As inscrições para todos os cursos deverão ser feitas diretamente no Museu de Arte Contemporânea, que fica na rua Antônio Maria Coelho, 6.000, no Parque das Nações Indígenas. Telefone para contato ou mais informações (67) 3326-7449.

Fonte: Campo Grande News

Comentários