Marina Silva é internada por causa de fortes dores abdominais

Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente (2003-2008), foi internada no sábado, 3. A ex-ministra está internada no Hospital de Brasília, após sentir fortes dores na região abdominal. Informação divulgada pela sua assessoria na página da ex-ministra no Facebook.

De acordo com o texto, Marina, que foi candidata à Presidência em 2010 e 2014, está sendo acompanhada pelo endocrinologista Luis Augusto Bianchi, que também é clínico-geral. O diagnóstico, segundo a assessoria, “ainda está em fase de investigação”.

“Manteremos todos atualizados sobre o transcorrer dos acontecimentos e informamos que Marina já apresenta melhoras”, diz o texto.

Comentários