Marquinhos assina contrato para iniciar Reviva Centro

Marquinhos Trad, prefeito da Capital desembarcou em Brasília hoje (12) com o objetivo de assinar o contrato com o Banco Internacional do Desenvolvimento, cujo o valor é de US$ 56 milhões que dará início ao projeto Reviva Centro da Capital.

O prefeito cumpre agenda acompanhado do secretário de Governo e Relações Exteriores Antonio Cézar Lacerda e da diretora executiva de Planejamento e Gestão Estratégica Catiana Sabadin. A assinatura do contrato foi as 11:00 hs.

O projeto Revia Cento será realizado a partir do embutimento da fiação e ampliação de calçadas, criação de áreas de lazer e reordenamento do transito.

A proposta foi elaborada há 9 anos, apresentada ao governo federal e ao BID, mas a tramitação sofreu vários atrasos em função das trocas no comando da prefeitura ao longo do tempo e também das exigências feitas pelo governo para a liberação do empréstimo.

