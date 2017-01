Marquinhos cria subprefeituras em dois distritos em Nova Reforma Administrativa

Reforma Administrativa da Prefeitura de Campo Grande inclui a implantação de duas subprefeituras: Anhanduí e Rochedinho, que são distritos do município. As subprefeituras foram listadas pelo Poder Executivo como órgãos da administração direta.

De acordo com a Lei 5.793, sancionada hoje pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD), as subprefeituras, vinculadas diretamente ao prefeito, terão competências como: supervisão, controle e acompanhamento da execução de ações locais de programas aprovados pelo prefeito; encaminhamento aos órgãos municipais, de acordo com as respectivas áreas de atuação, de demandas identificadas com os interesses dos munícipes residentes no distrito; e manutenção de mecanismos para facilitar o acesso e imprimir transparência aos serviços públicos locais. Conforme a lei,as subsecretarias serão dirigidas por diretor executivo (símbolo DCA-1).

O cargo é de subprefeito. Em Anhanduí, o legislador é Ernesto Francisco dos Santos. A nomeação dele foi publicada hoje no Diário Oficial de Campo Grande, com efeito, a partir de primeiro de janeiro. Conhecido como professor Ernesto, o subprefeito foi candidato a vereador pelo PSD nas Eleições 2016. Em Rochedinho não houve divulgação do nome até o fechamento da matéria.

