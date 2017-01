Marquinhos e Passos se encontram pra destravar impasse da prefeitura

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) se encontrou na terça-feira (3), as 9h30, com o procurador geral do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS), Paulo Cezar Passos. A reunião tem como objetivo, resolver alguns impasses que podem travar a administração municipal. O encontro foi acontece a pedido de Marquinhos.

“Neste encontro com o procurador-geral do Ministério Público vamos tentar resolver o problema da Omep, Seleta, falar sobre a força-tarefa da infraestrutura, como também do fechamento do aterro sanitário”, declarou.

Trad espera uma solução definitiva para que os trabalhadores da Omep e Seleta, que foram demitidos após decisão judicial. “Pedi que fossem recepcionados todos, cada um no seu local. Estou indo conversar com o Ministério Público Estadual (MPE) e com o Poder Judiciário para resolver a situação deles. Acredito que o bom senso vai operar. Vamos ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas para que as pessoas retornem para suas funções até que tenham uma situação definitiva”, detalhou.

O prefeito também espera solução para o fechamento do aterro de entulhos, por decisão do juiz da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos. “É um ponto que vamos ter que discutir muito. Primeiro que há uma decisão judicial também. Muitas questões do Poder Executivo e do Poder Judiciário estão judicializadas em razão da animosidade que se criou na cidade. Vamos procurar uma solução mais rápida possível”, justificou.

