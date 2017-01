Marquinhos Trad aposta na população na conscientização para combater Aedes Aegypti

O prefeito Marquinhos Trad, do PSD, disse durante evento ligado ao combate o mosquito Aedes Aegypti, realizado na manhã de terça-feira (17), no IMPCG, que aposta na conscientização da população para evitar que haja novas epidemias ou endemias ligadas às doenças transmitidas pelo mosquito em Campo Grande.

De acordo com o prefeito o momento é de ação e não de reflexão, uma vez, que pessoas sabem quais são as formas necessárias e eficazes para o combate ao mosquito. E declarou “Nós sabemos como se desenvolvem essas doenças. O que falta é ação. Muitas pessoas se dirigem a esses eventos e quando sai daqui, com as informações, esquece tudo do lado de dentro. Isso não pode acontecer”.

Marcelo Vilela (Secretário municipal de Saúde) nos casos ligados à Dengue, o médico afirmou que este vetor está controlado, porém, não pode ser esquecido e a população tem que vigiar, para evitar novos casos, como por exemplo, de epidemias que ocorreu nos anos anteriores.

“A notificação está baixa. Não é crítica e não estamos em uma situação de epidemia e endemia. A administração pública é uma continuidade e está estável. Mas a população tem que entender que não tem que largar de lado a vigilância, principalmente, dos seus terrenos. Tem que evitar, porque a infestação começa assim e os casos voltando”, explicou.

