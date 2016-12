Marquinhos Trad diz que Bernal usou passaporte da ilegalidade

Marquinhos Trad (PSD), prefeito eleito elevou o tom e fez críticas à conduta do prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal (PP). Na âmbito da falta de informação precisa sobre orçamento, déficit e licitações. O prefeito eleito Trad usou o termo “vitimologia”. “Até acredita que uma parte do desempenho do prefeito tenha sido prejudicado por conta da cassação, uma parcela pode ser debitada a esse fator. Mas existe uma teoria da “vitimologia”. A pessoa adota a postura de vítima, mas até que ponto essa vítima contribuiu para que fosse prejudicado a gestão dele? O Bernal ganhou voto e achou que ganhou passaporte para a ilegalidade”, afirma Trad.

Trad também questionou a postura de bernal diante dos vereadores. Disse que a relação com a Câmara Municipal será harmoniosa e com respeito. Depois relembrou que Bernal, ao se reunir com os vereadores, fez o gesto de “tirar” a caneta do bolso, e pronunciar que quem mandava era ele.

A poucos dias de assumir o comando da administração municipal, Marquinhos disse que Campo Grande estaria na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em alusão a um paciente em estado grave. “As pessoas me questionam sobre como superar a dengue, falta de remédio, de creches, a questão da Omep e Seleta, fui surpreendido com cancelamento de licitação”, diz Marquinhos.

Questionado sobre a possibilidade de inciar a gestão com decreto de emergência, o prefeito eleito reclamou da falta de transparência na transição. “Se a gente tivesse tido transparência e a parceria que esperávamos da equipe de transição, poderia dizer com segurança o que fazer, mas não passaram dados concretos”, afirma.

Ontem, o TCE (Tribunal de Contas do Estado) suspendeu as licitações do kits escolares e uniformes. “Como uma administração, sabendo da importância que é o uniforme escolar, me licita com três dias para terminar o mandato”, questiona Marquinhos.

