Marquinhos Trad diz que repasse de hospitais foi usado para pagar folha de servidores

Os hospitais que prestam serviço para a prefeitura, como o São Julião e a Maternidade Cândido Mariano e Nosso Lar estão com os repasses financeiros em atrasos. Isto é devido à má gestão do ex-prefeito Alcides Bernal que usou os repasses na quitação da folha salarial de servidores.

Hoje pela manhã os diretores do São Julião estiveram em reunião com o secretário de saúde e com o Trad com o intuído de que a situação fosse discutida. Apresentaram a prefeitura a situação financeira dos hospitais e que irá ter atrasos nos salários de funcionários pela primeira vez.

Informação dada pelo Prefeito Marquinhos Trad (PSD).

