Marquinhos Trad (PSD) faz críticas duras contra a diretoria da Santa Casa

O Prefeito Marquinhos Trad (PSD) em agenda pública hoje (7) pela manhã ‘disparou’ críticas contra a diretoria da Santa Casa. Isto se deu após o fechamento dos portões do Pronto Socorro da entidade, que gerou uma confusão com os bombeiros e funcionários da Santa Casa no sábado (5) a noite.

Marquinhos Trad (PSD) afirmou que ‘a diretoria da Santa Casa está a caminho de uma ineficiência de gestão. Dificuldade todos têm, mas eles não podem responder com fechamento do Pronto Socorro, ainda mais com cadeados, proibindo a entrada de autoridades e da imprensa’.

As palavras do prefeito faz alusão ao episódio dos bombeiros e funcionários que se negaram atender e abrir os portões da Santa Casa, sob a alegação de não haver regulação para o paciente que se encontra na ambulância e que de acordo com os bombeiros apresentava um quadro de politraumatismo.

A obstrução da Santa Casa significa para o prefeito que o hospital está escondendo algo. O prefeito ainda citou algumas imagens que mostraram não haver superlotação na Santa Casa, como alegado pela diretoria.

E disparou contra a Santa Casa dizendo que “Eles estão pressionando para ter mais dinheiro, cada vez mais dinheiro. São quase R$ 250 milhões por ano, toda vez se fala em dinheiro. Se não estão dando conta, deixem os outros tomarem conta. Ninguém pediu para Esacheu Nascimento ser o presidente da Santa Casa foi ele que se candidatou. Então que saia”, disparou Marquinhos.

E conclui dizendo que o município está juntando a documentação e irá acionar o MPF nas esferas civil e penal. Isto porque o MPE não se pronunciou sobre o caso, alegou Marquinhos Trad (PSD).

Trad ainda pontuou que não procurou a diretoria da Santa Casa para não parecer uma afronta e ainda confirmou que os repasses a Santa Casa estão em dia. E concluiu em tom de desabafo que “Vocês não estão entendendo a gravidade, as pessoas vão morrer”, finalizou.

Comentários